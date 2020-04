Barcellona Pozzo di Gotto, 45enne morto per coronavirus

Il coordinamento per l'emergenza coronavirus nell'area metropolitana di Messina informa che nell'ospedale "C. Zodda" di Barcellona PdG, dove si trovava ricoverato, è deceduto un uomo di 45 anni, già affetto da altre patologie e risultato positivo al Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza sono pertanto 38 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia. Al contempo si sono registrate due nuove guarigioni di pazienti ricoverati per coronavirus all'ospedale "Papardo" di Messina. Si tratta di due donne di 70 e 49 anni.