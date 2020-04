Prima vittima del coronavisur a Solarino: morta pensionata

Prima vittima per il coronavirus nel piccolo Comune di Solarino. Si tratta di Corradina Liistro Adorno. Aveva 87 anni ed madre di tre figli. Secondo quanto si è appreso, la vittima era ricoverata da qualche giorno al 'Covid Center del 'Muscatello', ma il suo cuore non ha retto all'urto del virus. Ad annunciartr la scomparsa della pensionata alla comunità cittadina, è stato il sindaco di Solarino Seby Scorpo. Attraverso un social network ha detto: “Apprendiamo con tristezza che stamattina è venuta a mancare una signora che solo da pochi giorni era risultata positiva al Coronavirus Covid-19, ricoverata all’ospedale di Augusta. Ci stringiamo – si legge nel documento del Comune – al dolore della famiglia e, unitamente all’Asp territoriale competente, stiamo accelerando i tempi per l’effettuazione dei tamponi ai familiari conviventi, i quali sono già da diversi giorni in quarantena. Oggi più di ieri, chiediamo a tutti il massimo rispetto delle regole a tutela della salute propria e altrui”. La salma è stata portata quest'oggi al camposanto di Solarino, all'ingresso del paese.