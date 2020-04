Capaci, detergente sequestrato: era venduto per disinfettante

I finanzieri della Tenenza di Carini hanno sequestrato in un negozio di detersivi a Capaci (Pa), 195 confezioni di normale prodotto detergente per le mani, venduto come disinfettante. La qualità battericida, cioè la capacità di eliminare i germi e i virus del prodotto in vendita, etichettato "esclusivamente per uso professionale", deve essere accertata da analisi chimiche e autorizzato dal ministero prima il prodotto sia venduto. I militari hanno denunciato il titolare dell'impresa per frode in commercio.