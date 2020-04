Scicli, la minoranza consiliare: lo scioglimento del Consiglio atto di violenza politica

"La relazione conclusiva della Commissione speciale d’inchiesta sui fenomeni mafiosi in Sicilia riguardante la gestione dei rifiuti e lo scioglimento per mafia dei tre Comuni siciliani di Scicli, Racalmuto e Siculiana, apre uno squarcio profondo nel velo di opacità che ha avvolto sin ad oggi la vicenda". Lo affermano i consiglieri comunali di minoranza. "Lo scioglimento rappresenta per Scicli e per il civico consesso dell’epoca una ferita aperta e tutt’oggi sanguinolenta. Una storia - continua la nota - caratterizzata da aspetti poco chiari e motivazioni che in sede penale sono del tutto decadute. Fino a ieri continuavamo a chiederci il perché della volontà di punire in maniera così violenta una realtà laboriosa e, per certi aspetti, estranea a qualsivoglia forma di fenomeni mafiosi e meccanismi ad essi collegati. Una relazione che svela un intreccio malato fatto di connivenze fra politica, imprenditori senza scrupoli e funzionari regionali compiacenti. Una realtà avvilente e, a tratti, umiliante per chi, come noi, crede fortemente nelle Istituzioni di ogni ordine e grado.

Sul tema della gestione dei rifiuti si snoda una vicenda caratterizzata da termovalorizzatori mai nati, ampliamenti di discariche private e piattaforme per il trattamento di rifiuti autorizzate con procedure opache e manchevoli di documentazioni previste per legge. Il senso di questo documento è nell’amara conclusione della relazione dell’Antimafia siciliana sulla quale, da oggi, nessun muro di gomma potrà scalfire o rallentare la ricerca di una verità che non è più cronaca di politica cittadina ma si è fatta storia: in quanto tale va raccontata con onestà intellettuale, coraggio e rigore, non fosse altro per il dovere civico e morale, per trasmetterla alle giovani generazioni, futura classe dirigente di questa città. La relazione conclusiva mette un punto fermo a ciò che con la richiesta di OdG in Consiglio Comunale si voleva sviscerare e discutere. Purtroppo così non è stato. L’ordine del giorno - conclude la nota della minoranza - non è stato esitato positivamente e l’astensione dal voto da parte della maggioranza nel civico consesso dimostra quanto, ancora oggi, l’argomento sia scottante e anziché affrontarlo si preferisce rimuoverlo. Noi non ci stiamo! Noi pretendiamo che la città venga riscattata su ogni livello da quello morale a quello politico/amministrativo".