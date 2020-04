Salvini (Lega) contro il governo per gli sbarchi: "Bella promozione per la Sicilia"

"In arrivo oggi a Palermo anche la nave Ong spagnola Aita Mari, rifiutata da Malta. Il confortevole traghetto Tirrenia è pronto a ospitare la quarantena anche dei nuovi immigrati clandestini, prima di procedere al loro sbarco". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. "Complimenti al governo, è davvero la promozione turistica di cui aveva bisogno la Sicilia", aggiunge Salvini. "Proposta del governo: maxi-sanatoria per 600.000 clandestini da far lavorare nei campi. Proposta Lega: reintrodurre i Voucher per dare lavoro, per il tempo necessario, a disoccupati, studenti e pensionati italiani. Voi con chi state?", scrive in un altro tweet Salvini.