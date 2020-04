Nuova ordinanza di Musumeci, jogging vicino casa e consegne a domicilio nei festivi

Si può fare jogging vicino casa, i disabili possono fare una breve passeggiata accompagnati sempre vicino all'abitazione, ritornano le consegne a domicilio dei generi alimentari la domenica e nei festivi, si potrà curare l'orto e fare la manutenzione delle campagne soprattutto per attivare misure contro gli incendi, i titolari degli stabilimenti balneari possono cominciare a preparare la stagione estiva sistemando le cabine e pulendo gli arenili. Sono le misure meno restrittive stabilite nella nuova ordinanza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nell'ambito del contrasto al coronavirus. Rimane invariata l' ordinanza che blinda l'accesso alla Sicilia. "Per ora è bene che si vada avanti cosi. Ci sarà una corsa in più per attraversare lo Stretto di Messina", ha detto Musumeci.

"Ho mantenuto la promessa che avevo fatto ai siciliani di una leggera e graduale apertura - dice Musumeci - Un atto di fiducia verso i siciliani che hanno mostrato grande senso di responsabilità, tranne uno sparuta pattuglia d'incoscienti, un popolo che ha sorpreso per questa lezione di civismo".