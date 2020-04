Nuova ordinanza in Sicillia, ecco cosa cambia da domani 19 aprile

Da domani (domenica 19 aprile) si potra' correre e passeggiare nei pressi della propria abitazione e la consegna a domicilio dei prodotti alimentari potra' avvenire anche la domenica e nei giorni festivi. E, ancora, sara' consentita la cura del proprio orto, la manutenzione di parchi e giardini e l'allestimento dei lidi balneari. Restano in vigore le quattro zone rosse, con delle novita'. Per agevolare i lavoratori pendolari sullo Stretto di Messina viene introdotto un "visto". Sono queste alcune delle nuove misure adottate con un'ordinanza dal governatore Nello Musumeci. Provvedimenti che il presidente della Regione Siciliana ha deciso di prendere tenuto conto di "un'inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale", che consente, quindi, di "uniformare, prudentemente e proporzionalmente, le misure urgenti di contenimento gia' adottate nell'Isola" con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Ecco tutte le novita'. Manutenzione e conduzione di terreni e aree verdi E' consentita, in quanto riconducibile a "situazione di necessita'" finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari e ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attivita' non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali. L'uscita nell'ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l'interessato, e' consentita una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare, ovvero a un soggetto delegato. E', altresi', autorizzata l'attivita' di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Le attivita' sono consentite solo nei giorni feriali. Disposizioni in favore delle persone con disabilita' E' consentito, in caso di necessita', alle persone affette da disabilita' intellettive, relazionali o motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere un'uscita giornaliera di breve durata e in prossimita' della propria abitazione. Attivita' motoria e jogging Saranno consentite le attivita', cosi' come previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Disposizioni in "zona rossa" Nei Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati resta in vigore la "zona rossa", ma sara' consentito il transito in entrata e per garantire le attivita' necessarie alla cura e all'allevamento degli animali, nonche' per le attivita', imprenditoriali e non, in quanto connesse al ciclo biologico delle piante, anche per il sostentamento familiare.