Pachino, una cena con amici finisce con 4 sanzioni:multa pure a donna incinta

Nell’ambito dei quotidiani controlli che gli agenti della Polizia di Stato svolgono in tutta la provincia al fine di far rispettare le vigenti misure di contenimento sanitario dettate dal Governo e dal Presidente della Regione Sicilia per limitare la diffusione del virus Covid 19, agenti di Priolo Gargallo hanno sanzionato un uomo, catanese di 40 anni, che si trovava fuori dal proprio comune per comperare della droga, motivo per il quale è stato anche segnalato alla competente Autorità Amministrativa.

A Pachino gli agenti hanno sanzionato 4 persone, una delle quali all’ottavo mese di gravidanza, che si stavano recando a casa di amici per cenare insieme.

Gli agenti del Commissariato di Lentini hanno controllato, nei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte, 34 attività commerciali, risultate tutte in regola con le vigenti norme in materia di contenimento sanitario ed hanno sanzionato un giovane di 31anni che ha dichiarato di essere uscito per andare a trovare la fidanzata.

Infine, ad Augusta gli Agenti hanno sanzionato un uomo che si trovava fuori dal proprio domicilio e che ha dichiarato che era in giro per prendere dell’aria fresca.