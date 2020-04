Medico di base va in farmacia, multato a Bompietro

Un medico di base è stato multato dai carabinieri a Bompietro (Pa), piccolo comune del palermitano sulle Madonie, dmentre stava andando in farmacia per cercare di comprendere come mai il medicinale prescritto al paziente non era stato fornito. Il medico ha spiegato le ragioni della sua presenza in strada, ma per i militari le motivazioni non sono state sufficienti e così è scattata la multa di 280 euro per la violazione delle regole anticoronavirus. Secondo i militari lo spostamento non era giustificato. Adesso sarà costretto a presentare ricorso.

Secondo quanto accertato dai militari il medico più volte si era presentato in farmacia per questioni amministrative anche nei giorni passati. Stavolta era stata la farmacista a chiamare i carabinieri dopo l'ennesima discussione nata per la mancata consegna di un farmaco. Il medico per giustificare la presenza nella farmacia si sarebbe prescritto dei medicinali. A questo punto è scattata la multa. Il medico è stato invitato a discutere delle questioni amministrative al telefono e a non recarsi più in farmacia.