Nel corso di predisposti servizi finalizzati al controllo sul contenimento sanitario, Agenti del Commissariato di Priolo Gargallo hanno denunciato un giovane di 27 anni trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Complessivamente gli uomini del Commissariato hanno elevato 3 sanzioni ad altrettante persone che circolavano sulla pubblica via senza un giustificato motivo, in violazione alla normativa vigente.