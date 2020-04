Sammartino (Italia Viva): inaccettabile 3 settimane di ritardo per la cassaintegrazione

"Tre settimane di ritardo inaccettabile per l'erogazione della Cassa integrazione in deroga in Sicilia. Avevo segnalato il problema e come Commissione Lavoro avevamo chiesto, durante l'audizione della scorsa settimana, il potenziamento degli uffici per affrontare l'elevato numero di pratiche". Lo afferma il parlamentare regionale di Italia Viva e presidente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro dell'Ars, Luca Sammartino. "Adesso le aziende siciliane sono senza sostegno - aggiunge - Musumeci deve pensare meno agli annunci e più ai fatti. Governare è una cosa ben diversa da fare dirette Facebook. Si facciano subito i decreti. I siciliani hanno bisogno di aiuto".