Modica, politica locale in lutto: è morto l'ex vicesindaco Orazio Galfo

Lutto nel mondo della politica modicana. E' deceduto il professore Orazio Galfo (nella foto), ex assessore alla Cultura e vicesindaco della città negli Anni Ottanta. Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Amministratore serio, moralmente integerrimo e uomo di grande cultura, un personaggio politico legatissimo ai destini di Modica.

Orazio Galfo viene ricordato in una nota del sindaco, Abbate, e della giunta comunale. "La scomparsa di Orazio Galfo - afferma la nota - segna l’addio ad una persona colta, sensibile e raffinata che amava senza se e senza ma, Modica. Sue le proposte legate alla conoscenza e alla valorizzazione su scala regionale e nazionale della produzione letteraria del premio Nobel, Salvatore Quasimodo, alle iniziative sull’approfondimento degli studi su Cava Ispica, sul Settimo centenario della Contea di Modica, sull’istituzione del corso di Laurea Breve in “Produzioni Animali” a Modica della Facoltà di Agraria dell’Università di Catania.

Storico presidente della Fondazione “Giovan Pietro Grimaldi”, profuse energie intellettuali e tempo per rendere prestigiosa e onorevole l’attività dell’ Ente con la fattiva collaborazione dell’Università di Catania.

Con Orazio Galfo scompare la figura di un’idealista della politica legato a solidi principi repubblicani e fermi valori democratici con cui intese orientare la sua intensa attività professionale e politica".