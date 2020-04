Cocaina dalla Calabria alle Marche con autobus di linea: 5 arresti

Quantitativi di cocaina in viaggio dalla Calabria alle Marche su bus di linea. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi, che dopo mesi di indagini, hanno dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare nei confronti di 5 persone (4 calabresi ed uno jesino) , tre in carcere e due ai domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Ancona, su proposta della Procura. I militari hanno portato alla luce un sodalizio criminoso in Vallesina dedito allo spaccio soprattutto di cocaina, con un importante canale di rifornimento proveniente da Gioia Tauro (Reggio Calabria). A fare da tramite un calabrese residente a Jesi dai anni, che si serviva di spacciatori locali.

Per il trasporto dello stupefacente il gruppo sfruttava mezzi pubblici nel tragitto da Gioia Tauro ad Ancona. Il sequestro più importante alla stazione di Ancona il 19 dicembre:: 1,3 kg di cocaina pura in un pacco regalo con coccarda natalizia con l'arresto di tre persone.