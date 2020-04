Teatro, il Vittorio Emanuele di Messina lancia piattaforma multimediale

Il teatro ai tempi del coronavirus diventa digitale ed entra a casa delle persone. Un grande archivio, una web tv, una piattaforma multimediale, una rete in grado di coinvolgere soggetti pubblici e privati, la creazione di un'ampia platea. Sono alcune delle proposte contenute nell'articolato progetto che vede il Vittorio Emanuele di Messina promotore in Sicilia di un'iniziativa di notevole respiro per ampliare le attività teatrali. Di fatto il Teatro di Messina si candida a lanciare una grossa novità per l'era 2.0 post-emergenza. Nasce un ''teatro parallelo'', diversificato soprattutto per generi e per età, più economico e per certi aspetti meno ''esclusivo'', funzionale ad una nuova formazione teatrale e che possa continuare a funzionare anche in periodi di emergenza come questo. In sintesi il progetto del Teatro di Messina prevede un archivio che raccolga e custodisca testi, spettacoli storici, scritti e produzioni della storia del Teatro siciliano ma anche nazionale ed europeo, sostituendo le vecchie videocassette operando un processo di digitalizzazione, un blog e una community social per diffondere la cultura del teatro e incentivare educazione letteraria, analisi testuale, lessico e scrittura, la produzione di un catalogo di rete e la comunicazione al pubblico attraverso la tecnologia streaming e on demand che consente con pochi clic di accedere e visionare i contenuti. Infine, una web tv professionale con un'app (mobile e smart Tv) per dare la possibilità di fruire in modo comodo e ovunque la visione dello spettacolo scelto, e per gli approfondimenti culturali.