Minacce ai giornalisti de "Il Lametino", la solidarietà del Pd

"Nel giorno della Liberazione, ricordando i valori e il sacrificio che rappresenta per tutti noi la data del 25 Aprile, non possiamo non esprimere la nostra vicinanza e la nostra totale e in incondizionata solidarietà alla redazione del giornale on line, 'Il Lametino' e ai suoi giornalisti, oggetto di preoccupanti e gravi minacce solo per aver esercitato il diritto di cronaca che deve sempre essere tutelato. Siamo consapevoli delle enormi difficoltà in cui vive la comunità Rom nella nostra città e, pur esprimendo tutto il nostro dolore e la nostra vicinanza ai familiari del povero lavoratore deceduto, occorre comunque ribadire che le regole vanno rispettate da tutti. Siamo grati alle forze dell'ordine, in particolare nel caso di specie, agli uomini del commissariato di Polizia per il lavoro svolto e la tempestività delle indagini". Lo afferma la segreteria cittadina del Partito Democratico di Lamezia Terme.