Le morti sospette di covid a Siracusa domani sera a 'Non è l'Arena' su La7

La sanità siracusana torna domani nella copertina di 'Non è l'Arena', il settimanale giornalistico di Massimo Giletti, in onda su La7 a partire dalle 20,35. Nel corso della puntata Giletti tornerà sul caso Rizzuto: dopo l’inchiesta aperta per “Omicidio colposo” sulla morte del direttore del Parco archeologico di Siracusa Calogero Rizzuto, la Procura sta indagando anche su altri decessi per Coronavirus avvenuti nell’ospedale Umberto I. Si tratta di due pensionati di Floridia, Paolo Accardo e Antonino Bazzano. In studio la testimonianza del figlio Audenzo Rizzuto. Se ne discuterà poi con Pietrangelo Buttafuoco, Stefania Prestigiacomo, Nello Di Pasquale e Marco Salvo. Prosegue infine il reportage da Nord a Sud nella sanità italiana, al tempo del Covid-19, tra ospedali abbandonati e grandi sprechi. Immagini,filmati, testimonianze commentata con Nunzia De Girolamo, Nicola Morra e Fernando Sogari.