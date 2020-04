Selfie con medici e infermieri, 91enne lascia il Centro-covid 19 di Enna

Un selfie con medici ed infermieri. Una foto per ringraziare coloro che in queste settimane si sono presi cura di lei. Piu' che una paziente una guerriera, cosi' forte da sconfiggere il coronavirus a 91 anni. Dall'Umberto I di Enna arriva una bella notizia nei tempi difficili del Covid. Un'anziana degente, proveniente dall'Ennese, dopo avere vinto la sua battaglia, questa mattina e' stata dimessa potendo fare ritorno a casa. Una notizia di buona sanita' e di speranza che giunge da una delle province piu' colpite dal coronavirus. Intanto i ricoveri nel nosocomio ennese calano significativamente. Nel solo reparto Covid sono stati dimessi, in sole 24 ore, 6 pazienti. Un calo cosi' evidente che ha spinto l'Azienda sanitaria a prevedere, per i prossimi giorni, la chiusura dell'intera unita'.