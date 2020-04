Il covid fa altri tre morti, due a Messina ed uno a Partinico

Il coordinamento per l'emergenza coronavirus nell'area metropolitana di Messina informa che si sono registrati due decessi di pazienti, già affetti da altre gravi patologie, risultati positivi al Covid-19. Uno, presso l'ospedale "Papardo" di Messina, di una donna di 82 anni; l'altro ieri mattina presso il Policlinico "G. Martino" di Messina, di un uomo di 63 anni. Dall'inizio dell'emergenza sono pertanto 47 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia.

Invece un uomo originario di Agrigento di 73 anni è morto la scorsa notte nel reparto di terapia intensiva nel Covid Hospital di Partinico, in provincia di Palermo. Era affetto da coronavirus. Lo conferma l'Asp. Nello stesso ospedale è ricoverata la moglie. Le condizioni della donna non sono gravi.