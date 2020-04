La giunta di Avola delibera il sostegno a famiglie, imprese ed artigiani: slittano i tributi

Il Comune di Avola affronta l'emergenza covid con un sostegno a famiglie e imprese commerciali, artigianali e di servizio e attraverso la scontistica o esenzione dalle tasse locali. La Giunta municipale ha ritenuto necessario supportare le famiglie i cui componenti non percepiscono alcun reddito o contributo per far fronte al pagamento di affitti e utenze e ha deciso di garantire il pagamento del canone di locazione per i mesi dell'emergenza con pagamento diretto al proprietario dell'immobile. Tra le altre scelte intraprese, anche quella di disporre riduzioni ed esenzioni Imu per il 2020 per le attività commerciali che hanno subito gravi ripercussioni economiche a causa della sospensione da covid 19.

Avranno diritto al contributo solo coloro che sono in possesso di regolare contratto di locazione e in regola con il pagamento delle tesse e delle imposte. Il sindaco, Luca Cannata, ha anche deciso con la propria Giunta di intervenire sulle tasse comunali, sospendendo il pagamento relativo alle entrate tributarie ed extra tributarie con scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio fino alla data del 30 giugno. Prevista la riduzione o esenzione della Tari, della Tosap, del suolo pubblico e del servizio idrico per tutto il 2020 e anche per le utenze private.

Tutte queste esenzioni o riduzioni, disposte dalla Giunta come indirizzo ai propri uffici, saranno determinati con un successivo provvedimento in base ai fondi stanziati dai Governi nazionale e regionale.