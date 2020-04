Lo Stato impugna la legge sui Servizi cimiteriali e funerari in Sicilia

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha impugnato la legge della Regione Sicilia del 3 marzo scorso recante "Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18", in quanto, si legge in una nota di Palazzo Chigi, "alcune delle norme in materia di servizi cimiteriali e attività funebri esulano dalle competenze statutarie e contrastano con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; altre norme incidono inoltre sulla tutela della concorrenza, violando dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione".