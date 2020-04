Coronavirus in Sicilia, 2.157 i contagiati: 12 più di ieri e 774 i guariti

Sono complessivamente 2.157 le persone attualmente positive al coronavirus in Sicilia, 12 in più di ieri a fronte di oltre 4 mila tamponi effettuati. Ancora in calo il numero dei pazienti ricoverati in ospedale. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 79.669 (+4.309 rispetto a ieri), su 74.541 persone: di queste sono risultate positive 3.166 (+26), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.157 (+12), 774 sono guarite (+11) e 235 decedute (+3). Degli attuali 2.157 positivi, 441 pazienti (-8) sono ricoverati - di cui 33 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.716 (+20) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 126 (16, 22, 11); Catania, 665 (97, 225, 83); Enna, 294 (120, 89, 28); Messina, 370 (83, 119, 49); Palermo, 373 (68, 92, 28); Ragusa, 56 (7, 29, 6); Siracusa, 112 (46, 91, 24); Trapani, 92 (4, 42, 5).

L'ASSESSORE RAZZA SU FACEBOOK

"I giorni che vanno dal 4 al 18 maggio saranno i giorni più importanti e non si può immaginare fase 2 senza pensare alla sanità, agli ospedali e soprattutto ai servizi territoriali sanitari e al supporto di controlli con gli strumenti di tecnologia digitale". Lo ha detto l'assessore alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza in una diretta Facebook. "Sono i giorni più importanti - ha aggiunto Razza - perché vedranno procedere per un verso la graduale riapertura di alcune attività, e per l'altro verso la commisurazione secondo i parametri indicati anche dal Ministero della Salute degli indici che ci consentono di comprendere se esiste un rischio di contagio significativo per i nostri concittadini". L'assessore alla salute ha sottolineato che "stiamo lavorando ad un Piano che ci serve a comprendere che dobbiamo convivere con il virus e il virus non può impedirci di vivere regolarmente, ma dobbiamo adeguarci all'idea che ancora per molti mesi, fino a quando non sarà individuato un vaccino, il virus circolerà in Sicilia, in Italia e nel mondo". Razza ha sottolineato che "resteranno le regole che ci sono state imposte, prima di tutte l'obbligo di quarantena e l'obbligo di registrazione sul sito siciliacoronavirus.it per tutti quelli che rientrano in Sicilia".