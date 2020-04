Catanese che lavora al porto di Ravenna arrestato con 1,5 chili di cocaina

Un 54enne originario della provincia di Catania, ma domiciliato a Ravenna e incensurato, è stato arrestato nel primo pomeriggio di ieri dalla Polizia con circa un chilo e mezzo di cocaina in casa, materiale di solito usato per confezionare le dosi e 35 mila euro in contanti scoperti nella cassaforte. L'operazione della squadra Mobile di Ravenna, giunta al culmine di un'indagine partita qualche giorno prima, è scattata verso le 12.30. La droga si trovava nascosta sotto al divano e soprattutto dietro a un armadio a muro. L'uomo è stato raggiunto attorno alle 15.30 sul suo luogo di lavoro al porto. Il valore sul mercato al dettaglio della cocaina sequestrata, è stato stimato sui 100 mila euro. Il 54enne si trova ora in carcere in attesa di convalida.