Da Comunità in ospedale a Caltanissetta per covid-19

Ricoverato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta un ospite della comunità "Terra Promessa" risultato positivo al coronavirus. Il direttore generale dell'Asp, Alessandro Caltagirone, fa sapere che sono stati già eseguiti tamponi su operatori e ospiti della comunità che si occupa della riabilitazione di tossicodipendenti o persone con varie dipendenze patologiche. "I tamponi sono risultati negativi, ma c'è qualche caso dubbio da ripetere. Ripetizioni che sono state fatte in giornata. In atto non registriamo nessuna criticità. Tutti i protocolli sono stati attivati e la situazione è sotto controllo".