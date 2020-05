Marsala, il settore florovivaistico chiede lo stato di calamità

Il settore florovivaistico marsalese, messo in crisi dall'emergenza sanitaria Covid-19, chiede la dichiarazione dello stato di calamità. Sollecitando, infatti, interventi a sostegno delle aziende, una stima provvisoria dei danni, nonché l'attivazione delle procedure previste dalla legge, il responsabile di Feder.Agri, Michele De Maria, ha scritto all'assessorato regionale all'Agricoltura, facendo presente le enormi difficoltà e i danni che l'intero comparto sta subendo. E anche la cooperativa "Il Contadino" di Marsala, che con 73 aziende associate rappresenta buona parte del settore ha fatto sentire la sua voce con una nota all'assessorato regionale Agricoltura. "L'attività florovivaistica - si afferma nella nota - è stata completamente bloccata determinando una perdita del prodotto finito pari al 100% di quello settimanalmente raccolto dalle aziende e conferito; che tale danno economico è iniziato a partire dall'ultima settimana di febbraio 2020 e si protrarrà presumibilmente fino al termine di maggio: gran parte delle superfici aziendali coltivate era stata programmata specificatamente per la commercializzazione nelle settimane prossime alle principali ricorrenze di primavera; che gran parte di queste coltivazioni peraltro è stata realizzata durante i mesi invernali attraverso un massiccio consumo di energia e conseguentemente con un costo di produzione altissimo". Tra Marsala e Petrosino, sono circa 400 gli ettari coltivati: 320 dedicati al vivaismo e 80 alla floricoltura. Sul primo fronte sono impegnati circa 50 imprenditori, con una produzione lorda vendibile tra i 20 e i 25 milioni di euro, mentre sul secondo intorno a 150 coltivatori, per una produzione tra i 7 e gli 8 milioni. Adesso, lo stop alla maggior parte delle attività ha messo in crisi un mercato che è stato finora molto florido.