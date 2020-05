Incidente domestico a Floridia, postino ustionato da un ritorno di fiamme

Non è ancora molto chiara la dinamica di un incidente domestico che si è verificato questa mattina, poco prima di mezzogiorno a Floridia. Un ritorno di fiamma, probabilmente provocato dall'esplosione di una bombola di gas, ha investito al volto un uomo, un dipendente delle Poste Italiane, R.B., che si trovava nella sua abitazione di via Roma, a pochi metri dal Ponte Mulinello. Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. I soccorritori, così come prevede il protocollo in casi del genere, hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il velivolo è atterrato nel piazzale della Tenenza dei carabinieri intorno alle 12,30 per poi decollare con R.B. a bordo qualche minuto dopo per essere trasferito al Centro grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Il postino è entrato al Pronto soccorso del nosocomio etneo in codice rosso. Sulla vicenda i carabinieri di Floridia hanno raccolto le testimonianze dei familiari per conoscere esattamente la dinamica dell'incidente.