Cloccati allo svincolo di Alcamo con 12 chili di marijuana: tre arresti

Viaggiavano in 3 su un'auto non curanti delle norme sul contenimento. Ma ad un controllo della Polstrada, sulla A29, è salta fuori la droga. Così 3 marsalesi sono stati arrestati per detenzione e spaccio di stupefacenti. In tutto 12 chili di marijuana che i tre avrebbero acquistato a Partinico. Si tratta di M.S. di 25 anni, M.G. di 26 e S.V. di 62, tutti marsalesi. Sono stati fermati allo svincolo di Alcamo Ovest. I tre incalzati dalle domande degli agenti non hanno saputo dare una spiegazione, mostrando tra l'altro un certi nervosismo che ha insospettito i poliziotti. Così dopo un'attenta perquisizione, gli uomini della Polstrada hanno trovato nel bagagliaio della vettura, 12,2 chili di marijuana. I tre si trovano ai domiciliari con il braccialetto elettronico.