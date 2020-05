Vittoria, interventi di igienizzazione nelle strade cittadine

Nuovo intervento di igienizzazione delle strade cittadine. La Commissione straordinaria ha avviato un nuovo programma di igienizzazione degli spazi pubblici, piazze, pavimentazioni urbane e arredi del territorio comunale di Vittoria e Scoglitti, volto a contrastare il diffondersi dell’epidemia di Covid-19. L’intervento di igienizzazione prevede l’utilizzo di prodotti sanificanti ed igienizzanti quali sali quaternari d’ammonio dosati all’1%, conformi alla Norma vigente.

Si comincia lunedì alle ore 22, le zone interessante sono il quadrilatero compreso tra le vie: Roma, Torino, Como e Stradale Forcone.

Il programma proseguirà anche nei giorni successivi, secondo un calendario prestabilito, fino a completamento di tutta l’area urbana.

“Stiamo usando tutti gli strumenti a nostra disposizione per fronteggiare questa emergenza sanitaria e per tutelare la salute dei cittadini” – ha commentato la Commissione straordinaria.

Intanto questa mattina sono cominciati i lavori di scerbatura e pulizia dei cimiteri comunali, di Vittoria e Scoglitti, in vista dell’imminente apertura.

Nei prossimi giorni verrà anche avviata la scerbatura e la pulizia delle strade e della Villa Comunale.