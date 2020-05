Covid, un uomo e una donna morti a Partinico e Messina

Una donna di 78 anni originaria di Marineo è morta al Covid Hospital di Partinico. Lo conferma il sindaco del comune Francesco Ribaudo. La donna, ricoverata dal 20 marzo, era ospite di Villa delle Palme, la Rsa di Villafrati dove è scoppiato uno dei focolai in Sicilia. Nella Rsa, dall'inizio della pandemia, sono stati registrati 74 casi di persone positive al Coronavirus, 60 tra gli ospiti (15 dei quali deceduti) e 24 tra gli operatori della struttura.

Al Policlinico "G. Martino" di Messina non ce l'ha fatta un uomo di 74 anni, già affetto da altre patologie e risultato positivo al Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza sono pertanto 52 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia.