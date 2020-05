Femminicidio in Sardegna, uccide la moglie a coltellate a Serramanna

Un femminicidio è stato compiuto questo pomeriggio in una casa a Serramanna, nel sud Sardegna. Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate. Al momento la vicenda è ancora poco chiara, i carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno avviato le indagini. Non è chiaro se tra i coniugi sia scoppiata una lite e l'uomo, ritrovato ferito, dopo aver ucciso la moglie abbia tentato il suicidio oppure sia stato ferito durante la colluttazione.

Dopo aver ucciso la moglie pugnalandola ripetutamente ha tentato di togliersi la vita Giovanni Murtas, 57 anni, ora ricoverato in gravissime condizioni al Brotzu di Cagliari. La vittima si chiamava Marisa Pireddu, di 51 anni. Il femminicidio è avvenuto verso le 18.30 in un'abitazione al numero 42 di via Turati, a Serramanna, nel Sud Sardegna. L'uomo ora è piantonato in ospedale, se dovesse sopravvivere sarà arrestato per omicidio. Secondo una prima ricostruzione, i coniugi hanno avuto una discussione in casa. Lui ha afferrato un coltello e si è scagliato contro la moglie colpendola ripetutamente in diverse parti del corpo. Poi ha tentato di uccidersi, colpendosi con un fendente al torace. A far scattare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno chiamato il 118 e i carabinieri. La coppia ha un figlio, di 29 anni, che al momento del delitto non era in casa.