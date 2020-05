Incidente stradale sulla tangenziale di Catania, in direzione del capoluogo etneo e all’altezza di San Giovanni Galermo. L’eliambulanza è arrivata e ha portato via un ferito. Si è subito creata una fila di macchine, come non si vedeva da tempo a causa del lockdown. Il traffico è rimasto bloccato per circa mezz’ora, poi la corsia è stata liberata.