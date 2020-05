'Modello Genova', il ddl in Commissione Affari istituzionali dell'Ars

Si riunirà a mezzogiorno la commissione Affari Istituzionali dell'Ars per l'esame del disegno di legge 'Sammartino' che prevede l'adozione in Sicilia del 'modello Genova' per abbattere i tempi della burocrazia con l'obiettivo di dare un'accelerazione alla realizzazione delle opere pubbliche, alle gare d'appalto e ai pagamenti della pubblica amministrazione. Presentato come emendamento durante l'esame della legge finanziaria, il ddl è controfirmato anche dai capigruppo Tommaso Calderone (Fi), Nicola D'Agostino (Iv), Alessandro Aricò (Db), Elvira Amata (FdI), Antonio Catalfamo (Lega), Eleonora Lo Curto (Udc) e Giuseppe Lupo (Pd). Al testo il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, ha dato carattere d'urgenza.

(Il deputato di Italia Viva, Luca Sammartino)