Aumentano le rimesse degli immigrati in Sicilia, all'estero inviati 230 milioni di euro

Aumentano le rimesse degli immigrati dalla Sicilia. L'anno scorso hanno superato i 230 milioni di euro, con un incremento del 2,4 per cento. Secondo uno studio della Fondazione Leone Moressa su dati Banca d'Italia, dopo il crollo del 2013 e alcuni anni di sostanziale stabilizzazione nel 2019 si conferma la crescita già registrata l'anno precedente. Guidano la classifica gli immigrati che lavorano a Palermo con 65 milioni spediti in patria, seguita da Catania con 53 e Messina con 34. Poi Ragusa (20), Siracusa (17), Trapani (16), Agrigento (15) Caltanissetta (7) ed Enna con 3 milioni. Il Bangladesh e la Romania si confermano le prime destinazioni. In aumento India e Pakistan, quasi azzerati i flussi verso la Cina. Secondo Michele Furlan, presidente della Fondazione Leone Moressa,"le rimesse rappresentano la prima forma di sostegno degli immigrati allo sviluppo dei paesi d'origine. Da un lato, evidenziano la disponibilità finanziaria degli immigrati, dall'altro lato sono mancati consumi e investimenti nella terra che li ospita Una maggiore integrazione, dunque, dovrebbe portare ad un minor legame col paese d'origine".