Modica, abbattimento barriere architettoniche in via Sacro Cuore

Riprendono i cantieri di lavoro a Modica. In via Nazionale è stato completato il rifacimento della ringhiera che è stata ridipinta e sostituita nelle parti deteriorate. Prossimamente verrà integrata anche nel tratto iniziale da Modica Bassa, dove il vecchio guard rail verrà sostituito con l’inferriata che si uniformerà a quella già esistente. Nel quartiere Sorda è stato ripristinato il manto stradale di Piazza Libertà ed ora tocca alle altre zone interessate: la stradina che da Via Risorgimento porta all’hotel Bristol, in Contrada Musebbi, in Contrada Zappulla nei pressi dello stabilimento S.Maria, in Contrada Quartarella nei pressi della Chiesa del SS Redentore. La Via Sacro Cuore è invece interessata dai lavori di rifacimento dei marciapiedi per abbattere le barriere architettoniche e l’installazione di due attraversamenti pedonali rialzati. A Marina di Modica invece si cura il verde pubblico. Sono state potate le palme di Piazza Donatello ed il verde dei vialetti.