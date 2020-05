Polstrada, controlli nel Ragusano: sequestrati sei tachigrafi manomessi

La Polizia stradale di Ragusa ha sequestrato sei tachigrafi che erano stati manomessi consentendo di alterare le registrazioni che regolano per legge i tempi di guida e riposo dei conducenti dei camion. La Polstrada ha anche denunciato un cittadino bielorusso che viaggiava abusivamente, per aver violato le norme che regolano il trasporto internazionale, in quanto privo di licenza e titolo autorizzativo nonchè delle condizioni di legittimità per il trasporto merci.

Sono stati anche segnalati alle competenti autorità penali ed amministrative due persone per non aver ottemperato all’ “ALT” degli operatori della Polizia Stradale; in particolare,nei confronti di un automobilista catanese che, a bordo di autovettura, lungo la Statale 115, dopo aver tentato di fuggire al controllo è stato raggiunto ed identificato mentre, all’ingresso della frazione di Scoglitti, un motociclista vittoriese a bordo di scooter di grossa cilindrata “elaborato”, ha tentato di dileguarsi tra le vie del borgo marinaro, quindi prontamente rintracciato e denunciato. A carico di entrambi questi conducenti sono state elevate contravvenzioni per il mancato rispetto delle norme relative all’emergenza ”Coronavirus”.