Turismo, Club Med riapre a luglio a Cefalù e Kamarina

Si stanno definendo ancora programmi e modalità, ma Club Med riaprirà le sue strutture in Sicilia il 5 luglio. Lo ha anticipato la stessa società al sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina: qui è stato riaperto due anni fa il resort di lusso ristrutturato e rinnovato, considerato uno dei gioielli del circuito turistico mediterraneo. Nelle intenzioni della società c'è anche la riapertura del resort di Kamarina, in provincia di Ragusa, e del resort di Pragelato Sestriere che accoglie i flussi turistici di montagna. I piani di riapertura terranno comunque conto, ha avvertito Club Med, delle norme sulle misure anti Covid e sulle disposizioni sui flussi turistici in Italia.