Ragusa, i ristoratori consegnano le chiavi dei loro locali al sindaco

I ristoratori di Ragusa hanno inscenato una manifestazione di protesta pacifica, questo pomeriggio in piazza San Giovanni, alla presenza del sindaco Giuseppe Cassì. Mantenendo la distanza di sicurezza e portandosi dietro una sedia del loro locale, i commercianti hanno consegnato simbolicamente le chiavi delle attività, deponendole in una cesta piazzata al centro della piazza e con il primo cittadino che le ha raccolte. I ristoratori chiedono aiuti economici ai governi, nazionale e regionale per potere riaprire i loro locali, in sicurezza. La protesta è per il fermo di quasi due mesi dell'attività, con spese insostenibili a cui far fronte, con gli affitti da pagare, le bollette che arrivano inesorabili , tasse e tributi a cui far fronte. La maggior parte dei proprietari degli esercizi hanno detto di essere sul lastrico dopo anni di sacrifici e non tutti riusciranno a riaprire. "Dobbiamo aspettare la decisione del governo - ha detto Cassì - noi come amministrazione comunale abbiamo fatto la nostra parte, sospendendo qualsiasi tipo di tributi. Mi rendo conto che la situazione è complicata, ma siamo al fianco dei nostri ristoratori".