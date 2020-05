Donna perde la vita in un incidente autonomo sulla A19 a Casteldaccia

Incidente mortale sull'autostrada A19 "Palermo-Catania", dove il traffico e' provvisoriamente rallentato all'altezza dello svincolo di Casteldaccia (km 9,100), in direzione Catania. Lo rende noto l'Anas. A causa di un incidente autonomo, uno degli occupanti un veicolo e' deceduto in seguito all'impatto. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell'ordine per accertare la dinamica dell'incidente e per ripristinare la regolare circolazione. Secondo quanto si apprende, a perdere la vita è stata una donna che si trovava alla guida di una Land Rover. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo, con il fuoristrada finito nella corsia opposta.