Riciclaggio in Toscana, arrestati due esponenti del clan camorristico dei Lo Russo

Due arresti sono stati eseguiti per ordine della dalla Dda di Firenze, per contrastare il reimpiego in Toscana di capitali di provenienza illecita. I Carabinieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Firenze hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del capoluogo toscano nei confronti di due indagati residenti a Napoli. Le indagini - che rappresentano la prosecuzione dell'operazione 'Vello d''oro' del 2018 - avrebbero messo in luce, così gli investigatori, "complessi meccanismi di riciclaggio e documentato rapporti affaristici tra soggetti contigui al clan camorristico Lo Russo e imprenditori toscani del settore conciario".