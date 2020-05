Sanità, niente bonus ai privati: 'Siracusa protagonista' sollecita la Regione a concederlo

"Come è noto, i dipendenti del Sevizio Sanitario Regionale, oltre agli operatori della partecipata SEUS 118, come riconoscimento per l’attività svolta nella lotta contro il coronavirus a tutela della salute di tutti i cittadini, avranno, anche in Sicilia, un riconoscimento di 1000 euro. In altre regioni d’Italia questo riconoscimento verrà concesso, correttamente, anche agli operatori del Settore privato. In Sicilia, invece, ciò non è avvenuto". Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo, Claudio Marino e Cettina Vinci di 'Siracusa protagonista"

"Gli operatori delle società private (Infermieri, Operatori Socio Sanitari, Ausiliari e Pulizieri) in questi mesi hanno svolto anche loro un’opera meritoria, rischiando, pure loro, la vita e assicurando standard elevati sotto il profilo igienico-sanitario. Sarebbe opportuno ed auspicabile che questo bonus di mille euro venisse riconosciuto anche a loro, dal momento che sarebbe veramente insopportabile questa disparità di trattamento. Invitiamo quindi il Parlamento Siciliano, hanno concluso Vinciullo, Marino e Vinci, a predisporre ed approvare un Ordine del Giorno con il quale si invita il Governo della Regione ad estendere anche a questa categoria di lavoratori il riconoscimento previsto per i dipendenti pubblici del Settore Sanitario. Un fatto di giustizia a cui il Parlamento Siciliano non si può sottrarre".