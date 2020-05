E' di Solarino e figlia d'arte la nuova presidente dello Iacp di Siracusa

Maria Elisa Mancarella, di Solarino, è la nuova presidente dell'Istituto autonomo case popolari di Siracusa. Una figlia d'arte cresciuta a pane e politica. Il padre, Salvo Mancarella, è stato nella fine degli Anni '80 un personaggio di spicco del Partito socialista, in provincia di Siracusa. Con la fine del 'garofano rosso' aveva deciso poi di spostarsi verso il centro. Maria Elisa Mancarella, commercialista e revisore contabile, con esperienza pure di consigliera comunale, è la moglie di Peppe Germano, considerato uno dei delfini di Saverio Romano, leader di Cantiere popolare. E sulla nomina di Maria Elisa Mancarella, avrà avuto il suo peso il pressing di Saverio Romano sul governatore della Regione, Nello Musumeci, che l'ha nominata. La nuova presidente dello Iacp, salì agli onori della cronaca tra la fine dell'estate e l'autunno del 2014, insieme al marito. Lei era vice sindaca di Solarino, Germano, invece consigliere di opposizione. La legge vieta in Sicilia però che i coniugi possano essere consiglieri comunali. Così fu Peppe Germano a dire, sì alle nozze, ma per amore diede l'addio all'Aula.

Maria Elisa Mancarella prende il posto del Commissario Foti ed è la prima donna al vertice dell'Istituto autonomo case popolari di Siracusa.