Catania, assessore delibera spazi pubblici per Ristoranti e Bar in zona Movida

Con un misura straordinaria e in deroga temporanea al perimetro della zona di rilevanza storico-ambientale, su proposta dall'assessore alle attività produttive Ludovico Balsamo, la giunta del Comune di Catania ha varato una delibera che autorizza in tutta la Città l'utilizzo del suolo pubblico esterno a ristoranti, pub e bar come nella zona della Movida, per il servizio ai clienti in tavoli e sedie nei dehors. L'atto, valido per tutta la città, prevede un sistema semplificato di rilascio dell'autorizzazione per velocizzare i tempi di rilascio della documentazione. Sul fronte degli sgravi tributari, l'Amministrazione rende noto che "coerentemente al sistema degli aiuti economici che arriveranno dal governo nazionale e regionale, è intenzionata a tagliare di oltre il 50% l'ammontare da pagare al Comune". "Il provvedimento - ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese - oltre che un modo nuovo di immaginare Catania con più spazi per l'intrattenimento all'aperto, è una forma di sostegno agli esercenti che hanno dovuto subire l'emergenza da Coronavirus che ha imposto la sospensione di alcune attività commerciali, tra cui quelle di ristorazione, con ricadute economiche negative sugli operatori del settore. Proprio alla luce dell'ormai manifesta volontà del governo nazionale di prevedere in tempi brevi la riapertura delle suddette attività, l'Amministrazione Comunale aiuterà la ripresa del settore della ristorazione anche con il rilascio in tutto il territorio comunale, alle stesse condizioni stabilite per la cosiddetta Movida del centro storico".