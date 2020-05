Pressing della Sicilia su Roma per definire l'ordinanza sulle riaperture

In Sicilia il governo Musumeci aspetta da Roma le linee guida con i protocolli di sicurezza per potere definire l'ordinanza di apertura delle attività ancora chiuse. Saloni da barba, parrucchieri e negozi al dettaglio rientrano tra quelle che per la Regione siciliana potranno aprire il 18 maggio. I lidi balneari stanno già operando da qualche giorno per prepararsi alla stagione seppur tra dubbi e preoccupazioni, ma rimangono anche in questo caso gli interrogativi legati alla sicurezza che dovrà essere rispettata. Dal governo filtra un po' di irritazione per il ritardo nell'invio delle linee guida: "Ci aspettiamo i documenti a ore, le attività commerciali devono avere il tempo per potersi attrezzare in vista dell'apertura". Sul fronte turistico, il governatore Nello Musumeci ha chiesto di immaginare misure ragionevoli soprattutto per gli stabilimenti balneari, mentre sulla mobilità interregionale ha espresso la volontà di mantenere fino al prossimo 31 maggio la chiusura degli accessi all'isola, "a parte per gli aventi diritto e per i casi particolari".