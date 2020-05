Modica, la scuola al tempo del Covid: il Partito Democratico sollecita il Comune

Il Partito Democratico di Modica critica l'amministrazione comunale in merito alla gestione della fase 1 dell’epidemia da Covid-19 e della fase 2 in relazione ai problemi della scuola.

"Non abbiamo infatti notizie - afferma una nota del PD - di iniziative comunali specifiche per i cittadini di supporto all’attività scolastica né si parla di come organizzare in autunno la ripresa dell’attività. Come Partito Democratico proponiamo l’istituzione di una cabina di regia che coinvolga il Comune, specificamente l’ufficio scuola e servizi sociali, le scuole, le associazioni di volontariato e le realtà produttive del territorio.

Nell’immediato riteniamo che occorra verificare se tutti gli alunni delle scuole modicane sono in condizione di seguire le lezioni on line e intervenire nei casi di famiglie disagiate per fornire l’hardware e la necessaria connessione internet. Col perdurare della fase due e con il miglioramento della situazione epidemiologica è opportuno cominciare a concepire un diverso modo di fare scuola che preveda una graduale ritorno alla socialità degli alunni di presenza pensando a forme di lezioni all’aperto. Fondamentale può essere il raccordo con associazioni di volontariato per percorsi educativi che prevedano una scoperta della città e un utilizzo dei suoi spazi per delle lezioni all’aperto nel rispetto delle normative di sicurezza".

"Altro punto fondamentale in vista del nuovo anno scolastico e delle modalità di lezione che paiono profilarsi, è l’edilizia scolastica. Appare necessario - conclude il documento - fare una ricognizione delle strutture che possono prestarsi ad attività scolastiche in sicurezza evitando disagi alle classi come doppi turni o soluzioni similari. Dal recupero dell’ex ospedale di S. Martino (già adibito a struttura universitaria) passando per le scuole di campagna oggi abbandonate, avere adesso un quadro dell’edilizia scolastica utilizzabile, anche con lavori di adeguamento, permetterà di affrontare il nuovo anno scolastico con maggiore organizzazione e serenità.

Confidiamo in una amministrazione comunale sensibile a questi argomenti e offriamo la nostra massima collaborazione in tal senso".