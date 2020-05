Addio a Forza Italia dopo 26 anni, Scoma va con Renzi a 'Italia Viva'

Francesco Scoma lascia Forza Italia e 'sposa' il progetto di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. Ad annunciarlo lo stesso deputato, vicecoordinatore azzurro in Sicilia, in un'intervista a "Repubblica Palermo". "E' una decisione sofferta, ma - sottolinea - in Forza Italia non esiste più dialettica politica, non esiste più dialogo. C'e' molto egoismo e chi guida il partito pensa solo a se stesso, in Sicilia soprattutto". Il riferimento è a Gianfranco Micciche' che, secondo Scoma, "ormai si è chiuso nel suo fortino, mi dispiace". "Se ne ho parlato con Berlusconi? Certo, e sarò sempre grato solo ed unicamente a lui: uomo, politico e imprenditore straordinario", sottolinea Scoma, che dopo 26 anni in Forza Italia è pronto a passare a Italia Viva di Renzi. "Con Matteo ci siamo incontrati piu' volte nelle ultime settimane e condividiamo tante idee. E' un gruppo giovane ed innovativo dove la parola d'ordine è partecipazione. Cosa che in Forza Italia non c'e' più".