Palermo, sequestrate 3 stalle e altrettanti cavalli: un arresto a Ballarò

Tre stalle abusive con tre cavalli sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri nel quartiere Ballarò, a Palermo. Un 30enne palermitano è finito agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di droga e denunciato perchè trovato in possesso di un cavallo con documenti di identificazione alterati. Nel corso della perquisizione, con le unità cinofile, sono stati rinvenuti oltre 170 grammi di marijuana, divisa in tre buste, oltre a diversi farmaci dalla provenienza sospetta. L'intervento dei Carabinieri Forestali ha permesso di scoprire che i tre cavalli erano detenuti in violazione della normativa di settore e sono perciò state elevate multe per 10 mila euro nei confronti del 30enne, di un suo fratello 40enne e di uno zio 70enne, nella disponibilità dei quali erano le altre stalle e i relativi cavalli. I farmaci, risultati per uso veterinario e la cui importazione nel territorio italiano è vietata, erano scaduti di validità. Le indagini svolte hanno consentito agli investigatori di identificare il 30enne come uno dei partecipanti alla gara clandestina svolta lo scorso 27 aprile in via Ernesto Basile, a seguito della quale erano già state denunciate 7 persone e sequestrati altrettanti cavalli.