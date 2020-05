Corridoi turistici, il governo di Malta taglia fuori la Sicilia

Non c'è la Sicilia tra le nove destinazioni con cui Malta sta stringendo accordi per i corridoi turistici. Lo scrive il Times of Malta, smorzando così gli entusiasmi accesi nei giorni scorsi su possibili intese tra La Valletta e l'isola italiana. Nella lista stilata dal ministero del turismo maltese figurano Lussemburgo, Norvegia, Serbia, Slovacchia, Austria, Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania e Israele, Paesi con cui è in corso un negoziato appena cominciato.