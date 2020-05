Le polemiche su Beni Culturali alla Lega, Nino Minardo: intellettuali solo a sinistra?

“A leggere le polemiche ‘preventive’, dopo la scelta del Governatore di Sicilia, Nello Musumeci, di affidare alla Lega la delega ai Beni culturali ed all’Identità siciliana, viene da sorridere". Lo afferma il deputato nazionale modicano Nino Minardo, del partito di Salvini. "E’ stata la stura ai leoni da tastiera -depositari di ogni verità, castronerie di nomi urlati comprese- per scatenare ogni tipo di arringa pur di riconoscere solo ad una parte la ‘patente culturale’ che si arrogano come esclusivo appannaggio. La verità - afferma Minardo - è che c’è un solo partito in questo Paese che fa dell’identità dei territori, dell’autonomia d’azione e di pensiero, dell’esaltazione dell’appartenenza ai propri luoghi, il suo credo. Ed è la Lega! Al Nord come al Sud. Ed è questo il motivo per cui io, TERRONE convinto ed orgoglioso, ho scelto di aderirvi. Perché è lo spirito leghista che dice come lavorare per la propria Terra e la propria Gente. Una messe di consensi raccolti alle scorse Europee anche nella nostra Sicilia. Non è mia abitudine agire offendendo l’avversario e non mi piace vivere di paragoni; ci interessa solo il giudizio dei siciliani per quello che saprà fare la Lega, non prima e, soprattutto, non in modo prevenuto. Meglio di chiunque, la Lega sa cosa fare per difendere e far crescere un territorio. E lo dimostreremo anche stavolta, senza urlare ma lavorando con la gente giusta al posto giusto"…