I virologi: "Riaperture indispensabili, ma molta prudenza"

Le riaperture, dopo due mesi di lockdown e con un conto economico che si presenterà assai salato, sono ormai inevitabili, ma dobbiamo tutti ricordare che "non e' un liberi tutti", e che il virus e' ancora in circolo. Quindi ripartire si', ma con estrema prudenza. E' il parere dei virologi Fabrizio Pregliasco e Giorgio Palù, ma anche dello stesso Roberto Burioni, che su twitter sottolinea: "Si riapre ma dobbiamo essere prudenti", commentando un tweet del medico Milad Sharifpour, anestesista alla Emory University di Atlanta, che avvisa dei rischi soprattutto legati alla massa di malati asintomatici. "Ci vuole cautela e buon senso - spiega Pregliasco, virologo all'universita' di Milano - sia da parte degli utenti che degli esercenti. Nei ristoranti Inail e Iss proponevano 4 metri di distanza, ora sembra ne bastera' uno, che comunque e' la distanza minima raccomandata dall'Oms. Certo, piu' siamo distanti e meglio e', ma penso che, ripeto, con il buon senso si possa ragionevolmente conciliare la fattibilita' delle aperture con una relativa sicurezza. Anche se - avverte - e' obiettivamente una partenza con l'acceleratore, e il rischio di nuovi focolai c'e', per questo dovremo stare molto attenti a individuarli in tempo".

- Più tranchant Giorgio Palù, uno dei più illustri virologi italiani, per anni professore di microbiologia a Padova e presidente dei virologi europei: "La distanza di 4 metri proposta dall'Inail? Meglio la bancarotta... Un metro corrisponde alle linee guida internazionali, direi che e' ragionevole calcolando un rapporto costi/benefici che pero' manca, nessuno ha fornito un documento ragionato sulla valutazione del rischio". Non c'erano molti margini per fare diversamente, sostiene Palu': "Con un calo del Pil del 9%, un deficit e un debito pubblico alle stelle, una burocrazia tentacolare, non c'erano altre vie. E aggiungiamoci il fatto che in realta' del virus sappiamo molto poco, io amo ripetere il motto di Socrate 'So di non sapere', a differenza di molti che vedo in tv a fare affermazioni quantomeno poco fondate. L'analogia che possiamo fare, piu' che con Sars e Mers, e' proprio con l'influenza. Quindi speriamo anche che con il caldo si attenui o scompaia, e che poi torni in forma piu' blanda, magari per restare endemico nel mondo proprio come l'influenza o il raffreddore, causato a sua volta dai coronavirus". In ogni caso, conclude, "aprire si puo' e si deve, come si deve farlo in maniera piu' consona e adeguata possibile. Per esempio con molta attenzione sulle Regioni dove ci sono ancora dati fluttuanti, Lombardia e Piemonte in primis, da qualche giorno anche il Molise per nuovi focolai. Dobbiamo essere pronti non a una chiusura completa, ma a isolare i focolai con un tracing esteso dei contatti, e una campagna diagnostica ampia che faccia leva sui tamponi ma anche sui test sierologici, su cui vedo troppe perplessita' dei colleghi. Cosi' possiamo ragionevolmente prenderci dei rischi, sapendo, come stiamo facendo qui in Veneto, di avere le spalle coperte da un sistema in grado di individuare e prevenire subito l'esplosione di nuovi focolai".