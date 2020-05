Due notti in alberghi di lusso della Versilia per i medici - anestesisti

Una o due notti di vacanza-relax in alcuni fra gli alberghi piu' belli d'Italia. E' il dono di nove famiglie di albergatori di strutture di lusso a medici, rianimatori e infermieri dei reparti di terapia intensiva degli ospedali che hanno lottato in prima linea contro il coronavirus. L'idea e' partita dalla Val d'Orcia, nel cuore della Toscana dalla famiglia Costa che gestisce l'albergo Posta Marcucci di Bagni Vignoni. E l'iniziativa - ribattezzata "La vacanza che verra'" - ha coinvolto numerose altre prestigiose localita' turistiche italiane: da Cortina a Sanremo, da Corvara all'Argentario, fino alla Versilia.

"Il settore dell'ospitalita' e' fra i piu' colpiti dalla crisi - spiegano i promotori in una nota - ma le famiglie impegnate in questo progetto non hanno potuto fare a meno di offrire il loro sostegno a chi, ogni giorno, lavora instancabilmente per salvare vite". L'offerta prevede un soggiorno di una o due notti dalla domenica al giovedi' del quale si potra' usufuire fino a novembre 2020 (unica limitazione riguarda il periodo dal 13 al 26 agosto). Il voucher e' nominale e ciascun medico, rianimatore o infermiere potra' scegliere un solo hotel aderente all'iniziativa. E ogni struttura ha messo a disposizione un minimo di 50 notti. Hanno aderito all'iniziativa - oltre all'albergo Posta Marcucci di Bagni Vignoni (Siena) - il Byron di Forte dei Marmi, il Plaza e De Russie di Viareggio, Il Pellicano di Porto Ercole, il La Perla di Corvara, il Borgo Egnazia a Fasano, il Cristallo di Cortina, il Royal di Sanremo, l'Albereta in Franciacorta, l'Andana in Maremma.