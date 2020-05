Giovane straniero arrestato a Palermo per rapina in concorso

La polizia di Stato ha arrestato T.D., un giovane, 19 anni gambiano, accusato di rapina aggravata in concorso. Gli agenti in via Lincoln a Palermo hanno visto un immigrato inseguire un altro giovane anche lui straniero. L'inseguitore era stato vittima di una rapina messa a segno da tre giovani che con la scusa di una sigaretta lo hanno aggredito e strappato lo smartphone. L'aggressore con addosso il cellulare è stato bloccato e portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli. La vittima ha riconosciuto il suo assalitore.